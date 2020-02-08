В Хмельницком к 10 годам приговорили водителя, который сбил двух пешеходов

Новости Украины:В Хмельницком к 10 годам приговорен 34-летний водитель, который насмерть сбил двух пешеходов.

В Хмельницком к 10 годам заключения приговорен 34-летний водитель, который на пешеходном переходе смертельно травмировал двух пешеходов.

Об этом сообщили в сектора коммуникации полиции Хмельницкой области.

Обвиняемый в ночь на 30 апреля 2018 года в областном центре совершил наезд автомобилем BMW 323 на двух пешеходов, которые переходили улицу на пешеходном переходе.

В результате ДТП один из пострадавших скончался в автомобиле скорой помощи, другой - в приемном отделении больницы во время оказания первой медицинской помощи.

При этом водитель скрылся с места происшествия. Патрульные полицейские нашли брошенный на улице автомобиль с характерными для наезда повреждениями на передней части.

Правоохранители задержали водителя через два дня после совершения ДТП. Судебная экспертиза показала, что на момент совершения аварии он находился под действием трамадола.

Также было определено, что злоумышленник ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности, за совершение ДТП, а также кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Кроме того, суд обязал обвиняемого водителя выплатить родственникам погибших 1,5 млн грн морального ущерба.