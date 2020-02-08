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В столице ограничат движение на мосту Патона

В столице ограничат движение на мосту Патона
23:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: the-city.kiev.ua

Новости Украины:В Киеве на мосту Патона ограничат движение из-за его аварийного состояния.

С 10 февраля специалисты ООО «Украинский институт стальных конструкций им. В. Н. Шимановского» начнут обследование моста имени Е.О. Патона и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает прессслужба столичной власти.

«В результате обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Результаты полученные в процессе обследования должны отражать уровень деградации, тенденции развития дефектов. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста. При обследовании моста предусмотрено научно-техническое сопровождение. Это необходимо для дальнейшей разработки документации внесения изменения в паспорт сооружения», - сказал Поворозник.

По его словам, город готов к проведению работ по реконструкции моста имени Патона, специалисты КК «Киевавтодор» уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста.

«Однако для того, чтобы начать реконструкцию моста, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения. Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги», - подчеркнул столичный чиновник.

Он добавил, что во время обследования и в дальнейшем, для уменьшения давления на конструкции сооружения, на мосту ограничат движение по крайним правым полосам.

«Таким образом для движения автотранспорта будут открыты три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Кроме того, движение грузового транспорта по мосту будет запрещено», - заметил Поворозник и напомнил, что сейчас для уменьшения нагрузки на конструкцию моста в работу общественного транспорта внесены соответствующие изменения.

«На маршрутах №50 и № 43 троллейбусы сверхбольшой вместимости длиной 18 метров заменены на подвижной состав большой вместимости длиной до 11 метров. Кроме того, учитывая, что самый большой пассажиропоток на маршруте №50 приходится на участок от улицы Милославской до Дарницкой площади, увеличено количество троллейбусов на маршруте 50К, который курсирует до Дарницкой площади», - добавил он.

Мост им. Е. О. Патона построен в 1953 году. Это первый в мире цельносварной крупногабаритный автодорожный мост. Его общая протяженность 1543 м. Ширина проезжей части между бордюрами - 21 м, а тротуаров для пешеходов - 3 м.

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Киев, Мост, Столица.
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