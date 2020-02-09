Сводный отряд хмельницких полицейских отправился в зону ООС (Фото)

Новости Украины:Сводный отряд хмельницких полицейских заменит коллег в зоне ООС.

В субботу в Донецкую область отправился сводный отряд хмельницких полицейских, которые заменят там своих коллег и в течение двух месяцев будут нести службу по охране общественного порядка в зоне ООС.

"Основу отряда составили бойцы спецроты "Богдан", сотрудники управления патрульной полиции в Хмельницкой области и других подразделений ГУНП", - сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

В зоне проведения ООС хмельницкие полицейские будут помогать местным коллегам обеспечивать общественный порядок и выполнять другие задачи, поставленные руководством.

"Я убежден, что вы с честью и достоинством выполните свой профессиональный долг и вернетесь домой живыми и невредимыми", - сказал замначальника ГУНП в Хмельницкой области Валентин Билянский.