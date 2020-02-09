"Сгорел заживо": В Запорожье во время пожара погиб 33-летний мужчина

Новости Украины:в Запорожье во время пожара в жилом доме погиб 33-летний мужчина, причины устанавливают.

Во время пожара в частном доме в Запорожье погиб мужчина. Вероятно, из-за нарушения правил безопасности при использовании печного отопления.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в области.

Сообщается, что 8 февраля в 6:26 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Привольное Запорожского района.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит жилой дом на общей площади 80 кв.м. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 33-летний владелец дома", - говорится в сообщении.

Указано, что в 7:20 пожарные локализовали пожар, а в 9:00 - полностью ликвидировали ее, провели разбор и проливка конструкций для предотвращения повторного возгорания.

"Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование", - добавили в пресс-службе.