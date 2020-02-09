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"Сгорел заживо": В Запорожье во время пожара погиб 33-летний мужчина

"Сгорел заживо": В Запорожье во время пожара погиб 33-летний мужчина
09:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: zp.dsns.gov.ua

Новости Украины:в Запорожье во время пожара в жилом доме погиб 33-летний мужчина, причины устанавливают.

Во время пожара в частном доме в Запорожье погиб мужчина. Вероятно, из-за нарушения правил безопасности при использовании печного отопления.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в области.

Сообщается, что 8 февраля в 6:26 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Привольное Запорожского района. 

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"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит жилой дом на общей площади 80 кв.м. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 33-летний владелец дома", - говорится в сообщении.

Указано, что в 7:20 пожарные локализовали пожар, а в 9:00 - полностью ликвидировали ее, провели разбор и проливка конструкций для предотвращения повторного возгорания.

"Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование", - добавили в пресс-службе.

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Украина, Пожар, Запорожье, Жертвы, Doma, Нацполиция.
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