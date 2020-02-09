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Джемилев: Вопрос возвращения Крыма зависит от западных стран

Джемилев: Вопрос возвращения Крыма зависит от западных стран
10:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Мусиафа Джемилев считает, что вернуть Крым можно только с помощью стран Запада.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сообщил, что хоть "нормандская встреча" и предназначена для решения вопросов, связанных с Донбассом, а не Крымом, все зависит от настойчивости президента Украины Владимира Зеленского, а ключевое влияние имеют западные страны. Об этом он сказал в эфире Радио "Крим.Реалии".

Так, Джемилев подчеркнул, что если поднять крымский вопрос на "нормандской четверке", президент России Владимир Путин, кроме своих стандартных слов, что тема Крыма закрыта, может сказать, что это не формат для Крыма.

В то же время, по словам лидера крымскотатарского народа, когда была встреча в Париже в декабре, то там говорили и о газе, и на другие темы. А потому, по мнению народного депутата, все зависит от настойчивости и решительности украинского президента.

"В прошлый раз Владимир Зеленский лишь упомянул, что Крым – это Украина. Надо было настаивать на том, что если мы всерьез хотим наладить отношения между нашими странами, то необходимо, чтобы соседи уважали территориальную целостность Украины. Поэтому нормальных отношений с Россией быть не может до последнего квадратного метра нашей земли. Надеемся, что подобное когда-то прозвучит. Мы считаем, что вопросы Донбасса и Крыма должны рассматриваться одновременно", – подчеркнул нардеп.

При этом он сообщил, что формата для решения крымских вопросов сейчас нет, а потому нужно создать условия для этого обсуждения.

"Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран. Здесь нужно создать такие условия, чтобы Россия очень захотела сесть за стол переговоров. Пока Россия не соглашается ни на какие разговоры, но согласится, если будут соответствующие санкции. Сейчас они пока недостаточно жесткие", – резюмировал Джемилев.

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Все по теме:

Россия, Крым, Крымские татары, Мустафа Джемилев, Оккупация, Оккупированный полуостров.
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