В Днипре в общежитии произошел пожар, пять человек попало в больницу

Новости Украины:В Днипре спасатели потушили пожар в общежитии.

В Днипре во время пожара в одной из комнат общежития пострадали 5 человек.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

"В 16:24 на "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Днипро, Индустриальный район, проспект Слобожанский, 106. Возгорание возникло в комнате на 6 этаже общежития ... В результате происшествия пострадали 5 человек (3 мужчины и 2 женщины), которые получили отравление продуктами горения, из них 1 человек получил ожоги лица ", - отмечается в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в больницы г. Днипро, состояние средней степени тяжести.

На пожаре были спасены 10 человек, которых с помощью аппаратов на сжатом воздухе вывели по лестничным клеткам. На свежий воздух выведено 30 жителей комнат с верхних этажей.

Площадь пожара составила 12 м. кв., огнем уничтожено домашнее имущество в комнате.

Пожар локализован в 17:03 и ликвидирован в 17:16.