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В Хмельницком случился пожар на вещевом рынке (Фото и видео)

В Хмельницком случился пожар на вещевом рынке (Фото и видео)
23:09 Вс, 9 Февраль 2020 Телеграф УНН Фото: km.dsns.gov.ua

Новости Украины:В Хмельницком произошел пожар на вещевом рынке "Рынок Ранковый".

В Хмельницком произошел пожар на территории вещевого рынка "Рынок Ранковый", горел торговый киоск. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"9 февраля в 14:06 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области поступило сообщение о пожаре на территории вещевого рынка МПК "Рынок Ранковый" сектор "Бартер" на улице Геологов в городе Хмельницкий. К месту происшествия были направлены дежурные караулы 1-го государственного пожарно-спасательного отряда. По прибытию на место пожара, спасатели установлено, что горит торговый киоск на площади 12 кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарным удалось ликвидировать пожар в тех размерах, которые он приобрел на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ГСЧС и спасти от уничтожения огнем соседние киоски.

"Погибших и травмированных во время пожара не было. Причина пожара сейчас устанавливают эксперты", - добавили в пресс-службе.

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Пожар, Хмельницкий, Вещевой рынок.
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