На Прикарпатье мужчину насмерть засыпало землей

Новости Украины:На Прикарпатье спасатели достали тело мужчины, которого засыпало землей.

В Ивано-Франковской области мужчину насмерть засыпало землей во время копания четырехметровой траншеи для ливневой канализации. Его тело доставали спасатели с помощью экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"8 февраля в 23:25 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что в селе Угринов Тисменицкого района на перекрестке улиц Независимости-Правды, во время проведения работ по устройству ливневой канализации, в траншее глубиной около 4 м засыпало мужчину, 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Указано, что для оказания помощи к месту происшествия были привлечены группа спасательных работ аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и очередная смена оперативно-координационного центра Управления ГСЧС в области.

"В 1:20 9 февраля работники пожарно-спасательной службы с помощью аварийно-спасательного инструмента и экскаватора нашли и вытащили пострадавшего на поверхность земли, передали работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть пострадавшего", - добавили в пресс-службе.