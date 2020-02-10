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В Киеве задержали мужчину, который крал номерные знаки с машин (Фото)

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В Киеве задержали мужчину, который крал номерные знаки с машин (Фото)
10:23 Сегодня Телеграф Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Киеве сотрудники Нацполиции задержали правонарушителя, который промышлял кражами номерных знаков с авто.

Во время патрулирования Голосеевского района столицы спецназовцы заметили подозрительного молодого человека, который подходил и заинтересованно осматривал машины. Для проверки правоохранители остановили его и провели поверхностный осмотр, в ходе которого обнаружили записку с номером мобильного телефона.

Как сообщила старший следователь Голосеевского управления полиции Оксана Судьба, полицейским он признался, что демонтаж с автомобилей номерные знаки, оставляет владельцам с контактным номером и предложением вернуть их за 300 гривен:

"Таким образом уроженец Хмельницкой области, 1993 года рождения, украл четыре государственные номерные знаки. Он - ранее судимый, а также находится в розыске за совершение имущественных преступлений по месту своей регистрации ".

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Следователи Голосеевского управления полиции завершили досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Обвинительный акт передан в Голосеевский районный суд.

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Киев, Украина, Транспорт, Автомобили, Кража, Хмельницк, Нацполиция.
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