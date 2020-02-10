В Киеве задержали мужчину, который крал номерные знаки с машин (Фото)

Новости Украины:В Киеве сотрудники Нацполиции задержали правонарушителя, который промышлял кражами номерных знаков с авто.

Во время патрулирования Голосеевского района столицы спецназовцы заметили подозрительного молодого человека, который подходил и заинтересованно осматривал машины. Для проверки правоохранители остановили его и провели поверхностный осмотр, в ходе которого обнаружили записку с номером мобильного телефона.

Как сообщила старший следователь Голосеевского управления полиции Оксана Судьба, полицейским он признался, что демонтаж с автомобилей номерные знаки, оставляет владельцам с контактным номером и предложением вернуть их за 300 гривен:

"Таким образом уроженец Хмельницкой области, 1993 года рождения, украл четыре государственные номерные знаки. Он - ранее судимый, а также находится в розыске за совершение имущественных преступлений по месту своей регистрации ".

Следователи Голосеевского управления полиции завершили досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Обвинительный акт передан в Голосеевский районный суд.