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Смертельная рыбалка: Во Львове мужчины провалились под лед

Смертельная рыбалка: Во Львове мужчины провалились под лед
10:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины:Во Львове двое мужчин-рыбаков провалились под лед, один из ниг скончался по дороге в больницу.

В Яворивский отдел полиции 9 февраля около 19.00 поступило сообщение о том, что на водоеме вблизи села Новый Яр рыбаки провалились под лед и пытаются спастись. На место происшествия немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, а также медики.

О происшествии правоохранителям сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащить их из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева. 

Лица рыбаков установлены - ими оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 года. Трое из них госпитализированы, четвертый - старший из винничан, скончался по дороге в больницу. Как предварительно установили медики - от переохлаждения.

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По данному факту следователи Яворивского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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Украина, Львов, Жертвы, Погибшие, Река, Нацполиция, ГУНП, Лёд.
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