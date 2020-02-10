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В поисках работы: В Киеве за месяц в службу занятости обратились более трех тыс человек

В поисках работы: В Киеве за месяц в службу занятости обратились более трех тыс человек
11:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве за прошедший месяц в поисках работы в службу занятости обратилось более 3 тыс граждан.

В январе 2020 году до службы занятости в Киеве обратилось 3,4 тысячи граждан в поисках работы.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

"В январе 2020 году в столичную службу занятости за помощью в трудоустройстве обратились 3,4 тысячи граждан", - говорится в сообщении.

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В службе занятости сообщили, что 66% вакансий, что к ним поступили, касаются свободных мест работы для квалифицированных работников, работников сферы обслуживания и торговли, а также простейших профессий. В частности, в столице не хватает грузчиков, уборщиков, охранников, поваров и дворников.

"Остается высоким спрос на профессионалов с опытом работы - сестра медицинская, учитель общеобразовательного учебного заведения, воспитатель детского сада, бухгалтер", - говорится в сообщении.

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Киев, Украина, Работа, Трудоустройство.
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