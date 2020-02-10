В Одессе на штрафплощадке сгорело 20 авто

Новости Украины:В Одессе из-за пожара на штрафплощадке огнем повреждены 20 автомобилей.

Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания автомобилей на штрафплощадке в Малиновском районе Одессы, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В результате пожара, произошедшего сегодня, 10 февраля, утром, огнем были повреждены более 20 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, правовая квалификация будет дана по результатам проверки.

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