Стоимость реконструкции Шулявского моста снова возрастет

Новости Украины:Сумму дополнительных затрат на Шулявский мост определит экспертиза.

В экспертизу передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода в Киеве, согласно которому общая стоимость строительных работ превысит 1 млрд грн. Об этом рассказал первый заместитель мэра столицы Николай Поворозник в интервью ЭП.

По данным издания, общая стоимость моста может возрасти до 1,7 млрд грн. Поворозник не подтвердил, но и не опроверг эту цифру.

"Новый проект корректировки сметы находится в Укргосстройэкспертизе. Новая стоимость будет больше 1,05 млрд грн, но пока неизвестна точная сумма. Выйдет проект экспертизы – увидим", – сказал Поворозник.

По его словам, на 1 января расходы на реконструкцию развязки достигли 856 млн грн.