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На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь

На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь
07:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы наших позиций, а именно в районе Орехово - из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, рядом с н.п. Хутор Вольный – из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Новолуганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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