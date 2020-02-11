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Зеленский обещает уже в марте начать строительство новых дорог

Зеленский обещает уже в марте начать строительство новых дорог
13:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Владимир Зеленский сообщил, что с 1 марта стартует масштабный проект по строительству дорог.

Украина с 1 марта начнет масштабное строительство новых и ремонт существующих автомобильных дорог.

Об этом во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Как и обещали, 1 марта мы начинаем большой проект. Мы хотим объединить качественными дорогами все уголки страны", - сказал он.

Президент отметил, что в 2020 году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 млрд грн.

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Что касается дорог местного значения, то, по словам Зеленского, в 2020 году на них выделяется 22,2 млрд грн. За счет этого планируется создать 12 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук считает главной задачей на 2020 год строительство дорог в Украине.

"Дорогами нужно сшить страну, это задача, пожалуй, №1 на следующий год", - заявил глава правительства в конце прошлого года.

Напомним, Зеленский подписал закон о новом формате деятельности таможенной и налоговой служб.

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Дороги, Строительство дорог, Владимир Зеленский.
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