Скачать
Вторник, 11.02.2020
Зеленский назвал главную стратегию своей команды
Зеленский назвал главную стратегию своей команды
В Украине проверяют пять человек на коронавирус
В Украине проверяют пять человек на коронавирус
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля

Одна из станций киевского метро получит новое название

Одна из станций киевского метро получит новое название
13:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Станцию метро "Дорогожичи" могут переименовать на "Бабий Яр".

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подал обращение на имя Киевского городского головы Виталия Кличко с предложением переименовать столичную станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр".

Об этом говорится в сообщении на сайте мемориального центра.

"Такая инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр - места памяти, где в 1941-1943 гг. произошла одна из самых больших трагедий Холокоста. Именно здесь осуществлялись массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибли около 100 тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий - евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с таким предложением уже подано обращение на имя Киевского городского головы Виталия Кличко.

Авторы инициативы подчеркивают, что трагедия Бабьего Яра навсегда изменила историю. "Каждый год это место посещают десятки тысяч людей, в том числе и со всего мира. Кроме того, в будущем на территории Бабьего Яра будет построен мемориальный центр, включающий музейную, образовательную, научно-исследовательскую части, а также, собственно, и сам мемориал. Таким образом, переименование станции метро упростит навигацию в городе для всех, кто хочет посетить это место памяти, узнать больше о трагедии Бабьего Яра или почтить память невинно убитых, поможет раскрыть уникальность всей местности и распространить знания о событиях, которые здесь произошли", - отмечается в сообщении.

Финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования, будет осуществлено благотворительным фондом, подчеркнули авторы инициативы.

Осторожно за рулем: В Киеве за неделю произошло около 850 ДТП

Сообщается также, что эта инициатива уже получила широкую поддержку киевлян, в частности, представителей органов самоорганизации населения Подольского и Шевченковского районов, многочисленных общественных организаций, активистов и лидеров общественного мнения.

"Бабий Яр является местом преступления двух тоталитарных систем. Одна уничтожила в этом месте тысячи невинных людей, а вторая пыталась скрывать правду об этих событиях", - заметил Максим Яковер, генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - это неправительственная некоммерческая организация, цель которой достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, построив инновационный мемориальный центр в Киеве, и содействовать сохранению и изучению истории Холокоста. Благотворительный фонд был основан в 2016 году к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Метро, Бабий Яр, Дорогожичи, Киевское метро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
03 Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
04 Назван напиток, который укрепит иммунитет лучше лекарств
05 Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (03.02 – 09.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь