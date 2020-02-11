Одна из станций киевского метро получит новое название

Новости Украины:Станцию метро "Дорогожичи" могут переименовать на "Бабий Яр".

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подал обращение на имя Киевского городского головы Виталия Кличко с предложением переименовать столичную станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр".

Об этом говорится в сообщении на сайте мемориального центра.

"Такая инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр - места памяти, где в 1941-1943 гг. произошла одна из самых больших трагедий Холокоста. Именно здесь осуществлялись массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибли около 100 тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий - евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с таким предложением уже подано обращение на имя Киевского городского головы Виталия Кличко.

Авторы инициативы подчеркивают, что трагедия Бабьего Яра навсегда изменила историю. "Каждый год это место посещают десятки тысяч людей, в том числе и со всего мира. Кроме того, в будущем на территории Бабьего Яра будет построен мемориальный центр, включающий музейную, образовательную, научно-исследовательскую части, а также, собственно, и сам мемориал. Таким образом, переименование станции метро упростит навигацию в городе для всех, кто хочет посетить это место памяти, узнать больше о трагедии Бабьего Яра или почтить память невинно убитых, поможет раскрыть уникальность всей местности и распространить знания о событиях, которые здесь произошли", - отмечается в сообщении.

Финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования, будет осуществлено благотворительным фондом, подчеркнули авторы инициативы.

Сообщается также, что эта инициатива уже получила широкую поддержку киевлян, в частности, представителей органов самоорганизации населения Подольского и Шевченковского районов, многочисленных общественных организаций, активистов и лидеров общественного мнения.

"Бабий Яр является местом преступления двух тоталитарных систем. Одна уничтожила в этом месте тысячи невинных людей, а вторая пыталась скрывать правду об этих событиях", - заметил Максим Яковер, генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - это неправительственная некоммерческая организация, цель которой достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, построив инновационный мемориальный центр в Киеве, и содействовать сохранению и изучению истории Холокоста. Благотворительный фонд был основан в 2016 году к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.