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Забил до смерти: в Запорожье поймали пасынка, убившего отчима

Забил до смерти: в Запорожье поймали пасынка, убившего отчима
14:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Запорожские полицейские задержали подозреваемого в умышленном убийстве мужчины.

Правоохранители задержали гражданина, который в Заводском районе Запорожья, во время конфликта, нанес смертельные телесные повреждения отчиму.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Так, 10 февраля около 23:15 в Заводское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от медицинских работников о том, что в квартире дома по улице Радиаторной у мужчины телесные повреждения.

На место происшествия выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили труп мужчины 1973 года рождения, провели осмотр и изъяли вещественные доказательства.

Установлено, что во время внезапно возникшего конфликта мужчина 1993 года рождения нанес телесные повреждения туловища и головы своему отчиму. От полученных травм пострадавший скончался.

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Злоумышленника правоохранители задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Черниговской области несовершеннолетний с сообщником до смерти забили прохожего

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Убийство, Запорожская область, Нацполиция.
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