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Еще разок: В Одессе повторно демонтировали мемориальную доску Калинину (Фото, Видео)

Еще разок: В Одессе повторно демонтировали мемориальную доску Калинину (Фото, Видео)
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Одессе вновь демонтировали мемориальную доску Калинину, которую подрядчик восстановил на фасаде здания.

Сегодня в центре Одессы, на улице Гоголя, активисты демонтировали мемориальную доску председателю президиума Верховного совета СССР Михаилу Калинину, которую реставрирующий здание подрядчик снова установил на фасад дома.

Об этом в социальных сетях заявил известный активист Демьян Ганул.

"Только что силами общественности демонтирована доска Калинину. Я уже сообщал о демонтаже этой доски, но, как оказалось, подрядчик, который занимался реконструкцией дома, наплевал на закон и повесил доску в другое место", - написал Ганул. Он утверждает, что доска передана в краеведческий музей.

Последний в области: В Одессе демонтировали мемориальную доску Жукову

Активист также разместил фотографии и видеозапись того, как сегодня происходил демонтаж.

Как сообщалось ранее, 5 февраля в Южном межрегиональном отделении Украинского института национальной памяти заявили о демонтаже мемориального знака, установленного в советские времена на фасаде здания по улице Гоголя, 5, Михаилу Калинину (1875 – 1946 гг.) - председателю президиума Верховного совета СССР (1936-1946), председателю Центризбиркома СССР (1922-1938), главе Всероссийского Центризбиркома (1919-1938).

В отделении УИНП заявили, что имя Калинина внесено в список исторических фигур, подпадающих под Закон о декоммунизации.

Позже стало известно, что мемориальную доску вернули на фасад здания.

Напомним, в Харькове на проспекте Петра Григоренко облили красной краской бюст советскому маршалу Георгию Жукову.

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Одесса, Мемориальная доска, Декоммунизация, Михаил Калини.
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