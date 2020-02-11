Мэр Киева Виталий Кличко отправился в небольшой отпуск

Новости Украины:Виталий Кличко будет находиться в отпуску с 10 по 14 февраля.

Председатель КГГА Виталий Кличко и его заместитель Петр Пантелеев находятся в отпусках с 10 по 14 февраля.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале Киева.

Кличко ушел в отпуск без сохранения зарплаты. Председатель КГГА заявил, что его отпуск согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром развития громад и территорий Денисом Шмигелем.

Кроме того, в отпуске один день, 10 февраля, находился первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, в "Киевтеплоэнерго" заявили, что проведут перерасчет в январских квитанциях.