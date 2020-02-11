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Мэр Киева Виталий Кличко отправился в небольшой отпуск

Мэр Киева Виталий Кличко отправился в небольшой отпуск
14:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Виталий Кличко будет находиться в отпуску с 10 по 14 февраля.

Председатель КГГА Виталий Кличко и его заместитель Петр Пантелеев находятся в отпусках с 10 по 14 февраля.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале Киева.

Кличко ушел в отпуск без сохранения зарплаты. Председатель КГГА заявил, что его отпуск согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром развития громад и территорий Денисом Шмигелем.

Кличко рассказал о проекте по реконструкции Дома учителя

Кроме того, в отпуске один день, 10 февраля, находился первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, в "Киевтеплоэнерго" заявили, что проведут перерасчет в январских квитанциях.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Мэр столицы.
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