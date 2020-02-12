Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни

Новости Украины:Госбюро расследований провело обыски на двух таможнях.

Следователи Территориального управления Госбюро расследований провели обыски на постах Подольской и Полесской таможен по факту злоупотребления властью и служебным положением.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины с ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним по заниженным таможенным платежам. Сумма причиненного государству ущерба - свыше 1 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ривненской области.

Оперативное сопровождение - отдел разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере оперативного управления ГУ ГФС в Винницкой области.