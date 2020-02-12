В Одессе уволили начальника СИЗО и еще двух сотрудников

Новости Украины:Трое сотрудников Одесского следственного изолятора, которые фигурировали в расследовании журналистов, уволены с занимаемых должностей.

Трое сотрудников Одесского следственного изолятора, которые фигурировали в расследовании журналистов, освобождены от должностей.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Виталий Василик, говорится на странице Министерства в Facebook.

"Трое сотрудников Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов Слідство. Інфо, освободили от должностей. Речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке", - сообщил Василик.

Отмечается, что с момента выхода фильма-расследования в отношении этих должностных лиц начала работать внутренняя безопасность, впрочем, их не удавалось уволить раньше, потому что они находились на больничных.

По информации “Слідство.Інфо”, сотрудник СИЗО Александр Торзюк разрешал заключенному, обвиняемому в особо тяжком преступлении, свободно передвигаться на свободе, встречаться с неизвестными за пределами изолятора, пользоваться мобильным телефоном и получать незаконные передачи.

В то же время заместитель начальника СИЗО Валентин Слабинский является официально подозреваемым в вымогательстве денег от заключенных, а начальника СИЗО Владимира Шевченко подозревают в коррупции. В частности, его обвиняют в том, что пять лет назад, когда Шевченко был начальником Измаильского СИЗО, он вымогал у заключенного 1 тыс. долларов.