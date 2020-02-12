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Адвокат-минер: В Сумах задержали женщину за множественные ложные сообщения

Адвокат-минер: В Сумах задержали женщину за множественные ложные сообщения
13:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Сумах задержали преступницу-адвоката, которая более 40 раз делала ложные сообщения о минировании судов.

Задержанная в Сумах полицией по подозрению в ложных сообщениях о минировании судов адвоката, вероятно, делала это более 40 раз.

Об этом сообщили правоохранители.

Как рассказали правоохранители женщине предъявлены обвинения в 41 случае заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве сумских судов и Центра предоставления административных услуг. Действовала "минерка" начиная с октября прошлого года.

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Как сообщалось, сотрудники СБУ в Сумах задержали женщину-адвоката, которая в течение нескольких месяцев, угрожала через линию "102" о псевдоминировании зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг.

Во время обысков по месту жительства фигурантки дела правоохранители изъяли несколько мобильных терминалов и большое количество сим-карт различных мобильных операторов с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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Сумы, Адвокат, Суд, Минирование, Нацполиция.
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