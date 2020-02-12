Сбил ребенка и скрылся: В Донецкой области задержали преступника

В Донецкой области мужчина, находясь за рулем, совершил наезд на 12-летнего ребенка, в результате чего он получила травмы. После совершения ДТП водитель скрылся. Сейчас он задержан.
Об этом сообщили в ГУНП в области.
Во вторник, 11 февраля, в 15:45 полицейские Лимана были вызваны на улицу Пушкина, где в ДТП пострадал ребенок. В результате наезда легкового автомобиля шестиклассник получил телесные повреждения.
Водитель, который не предоставил преимущество в движении пешеходу, скрылся с места происшествия. После опроса свидетелей на поиски нарушителя были направлены группы реагирования полиции.
Через час подозреваемого задержали. Им оказался 19-летний житель города.
По факту продолжается досудебное расследование по ч.1 ч. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).