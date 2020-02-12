Сбил ребенка и скрылся: В Донецкой области задержали преступника

Новости Украины:В Донецкой области задержали мужчину, который наехал на 12-летнего школьника, а затем скрылся с места преступления.

В Донецкой области мужчина, находясь за рулем, совершил наезд на 12-летнего ребенка, в результате чего он получила травмы. После совершения ДТП водитель скрылся. Сейчас он задержан.

Об этом сообщили в ГУНП в области.

Во вторник, 11 февраля, в 15:45 полицейские Лимана были вызваны на улицу Пушкина, где в ДТП пострадал ребенок. В результате наезда легкового автомобиля шестиклассник получил телесные повреждения.

Водитель, который не предоставил преимущество в движении пешеходу, скрылся с места происшествия. После опроса свидетелей на поиски нарушителя были направлены группы реагирования полиции.

Через час подозреваемого задержали. Им оказался 19-летний житель города.

По факту продолжается досудебное расследование по ч.1 ч. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).