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"Рекордная цифра": КГГА отчиталась о работе пунктов приема елок в 2020

"Рекордная цифра": КГГА отчиталась о работе пунктов приема елок в 2020
15:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Киевляне в этом году сдали на переработку более 14 тысяч елок.

В Киеве с начала года экологически утилизировали 14,5 тысячи елок, и это рекордное количество за пять лет.

Об этом заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов Киевгоргосадминистрации Андрей Малеваный, сообщает пресс-служба КГГА.

"В этом году на локациях приема новогодних елок собрано 14,5 тысячи елок - рекордная цифра за все 5 лет работы пунктов приема. Это в три раза больше, чем в прошлом году", - отметил Малеваный.

Он добавив, что большую часть утилизированных елок составляют деревца, оставленные безответственными предпринимателями на месте стихийных елочных базаров.

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В этом году в районах столицы работало 15 пунктов сбора. Работали пункты со 2 января по 1 февраля, но если граждане не успели принести елку, то специалисты ее примут в любое время. Собранные деревья переработают на щепки в специальном щепоизмельчителе и используют весной для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.

"Надеюсь, с каждым годом экосознание граждан будет расти - и вместо срубленной елки будут зеленеть живые деревья в кадках, которые после праздников можно высадить во дворе", - отметил Малеваный.

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Киев, КГГА, Утилизация, Елка, Андрей Малеваный.
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