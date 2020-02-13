Сбывали наркотики в областях: Правоохранители задержали преступную группу

Новости Украины:В Украине сотрудники Нацполиции задержали преступную группировку, которая занималась сбытом наркотиков в пяти областях.

Правоохранители задержали членов преступной группы, которая сбывала наркотики в пяти областях Украины.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, члены группировки через интернет-сеть в течение 2019-2020 гг. сбывали наркотические средства и психотропные вещества на территории Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской и Хмельницкой областей.

В ассортимент товаров злоумышленников входили соли и амфетамин.

"Незаконный бизнес организовали двое братьев из Тернопольской области. Они открыли интернет-магазин в сети Telegram. В сообщники взяли себе "закладчиков" из других областей Украины. В день наркоторговцы размещали около шестидесяти закладок. За каждый тайник им платили по 60 гривен, за такую продажу наркотиков "закладчики" получали зарплату в размере 1500-2000 долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконный бизнес приносил его организаторам в день от 40 до 60 тысяч гривен.

Согласно предварительной информации, группа лиц успела распространить по сети почти 22 тысячи закладок по разным областям Украины.

"Больше всего запрещенных веществ они реализовали на территории Луцка и Тернополя. Братья на заработанные средства успели купить себе квартиру и открыли ресторанный бизнес", - добавили в полиции.

В ходе проведения спецоперации оперативники Тернопольской области обезвредили преступную группировку.

"Трех фигурантов задержали в Тернополе в соответствии со статьёй 208 УПК. Еще одному городской суд избирает меру пресечения. Двух подозреваемых задержали на территории Луцка - одного арестовали, по его сообщнику решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.

Злоумышленникам инкриминируют ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Ведется следствие, устанавливаются пути поступления наркотических веществ, а также люди, задействованные в противозаконной деятельности.