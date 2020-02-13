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Сбывали наркотики в областях: Правоохранители задержали преступную группу

Сбывали наркотики в областях: Правоохранители задержали преступную группу
13:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине сотрудники Нацполиции задержали преступную группировку, которая занималась сбытом наркотиков в пяти областях.

Правоохранители задержали членов преступной группы, которая сбывала наркотики в пяти областях Украины.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, члены группировки через интернет-сеть в течение 2019-2020 гг. сбывали наркотические средства и психотропные вещества на территории Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской и Хмельницкой областей.

В ассортимент товаров злоумышленников входили соли и амфетамин. 

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"Незаконный бизнес организовали двое братьев из Тернопольской области. Они открыли интернет-магазин в сети Telegram. В сообщники взяли себе "закладчиков" из других областей Украины. В день наркоторговцы размещали около шестидесяти закладок. За каждый тайник им платили по 60 гривен, за такую продажу наркотиков "закладчики" получали зарплату в размере 1500-2000 долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконный бизнес приносил его организаторам в день от 40 до 60 тысяч гривен.

Согласно предварительной информации, группа лиц успела распространить по сети почти 22 тысячи закладок по разным областям Украины.

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"Больше всего запрещенных веществ они реализовали на территории Луцка и Тернополя. Братья на заработанные средства успели купить себе квартиру и открыли ресторанный бизнес", - добавили в полиции.

В ходе проведения спецоперации оперативники Тернопольской области обезвредили преступную группировку.

"Трех фигурантов задержали в Тернополе в соответствии со статьёй 208 УПК. Еще одному городской суд избирает меру пресечения. Двух подозреваемых задержали на территории Луцка - одного арестовали, по его сообщнику решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.

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Злоумышленникам инкриминируют ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Ведется следствие, устанавливаются пути поступления наркотических веществ, а также люди, задействованные в противозаконной деятельности.

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Украина, Наркотики, Бизнес, Нацполиция, ГУНП.
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