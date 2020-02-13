Попала в трясину: В Житомирской области расследуют гибель женщины

Новости Украины:В Житомирской области правоохранители расследуют гибель женщины, которая утонула в болоте.

В поселке Славенщина в Житомирской области спасатели достали тело женщины 1970 года рождения из болота.

Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.

"12 февраля в 21:50 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Славенщина Народичского района в болоте утонул человек. Селяне, проживающие неподалеку от водоема, слышали ночью женский крик о помощи", - говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили тело женщины в камышах, в 20 метрах от берега. Женщина не подавала признаков жизни.

"Уже на берегу ее передали медикам, которые констатировали смерть селянки 1970 года рождения. Все другие обстоятельства чрезвычайного происшествия продолжают выяснять специалисты", - говорится в сообщении.