Исправительные работы: В Киеве 20-летнего вандала привлекли к ответственности

Новости Украины:В Киеве парня привлекли к уборке столичных улиц за совершенный акт вандализма.

В Киеве 20-летнего парня, который ранее совершил акт вандализма на Аллее художников, привлекли к уборке столичных улиц.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, за вандализм его наказали общественными работами. В конце января парень оторвал световую ленту, установленную на Аллее художников, и попал в объективы камер видеонаблюдения.

Его отыскали и наказали трехнедельным сроком "перевоспитания" у коммунальщиков.

Исправительные работы в исполнении молодого жителя столичного региона тоже сняли на видео - в частности, как он убирает улицу на Подоле.