Закарпатье страдает от гриппа и ОРВИ: карантин продлен

Новости Украины:В Ужгороде продлили карантин в учебных заведениях еще на неделю.

В Ужгородском горсовете приняли решение еще на неделю продлить карантинные мероприятия в школах и отдельных УВК.

Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского горсовета.

"Сегодня в Ужгородском горсовете приняли решение еще на неделю продлить карантинные мероприятия в школах и отдельных УВК города. Следовательно, дети в ужгородских школах не выйдут на учебу с 17 февраля, как планировалось. В городе до сих пор превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ на 46%", - сообщили в горсовете.

Занятия в школах Ужгорода отложили до стабилизации ситуации. Также в городе дополнительно рассмотрят вопрос введения карантинных мероприятий в некоторых УВК Ужгорода.

В детсадах города карантина нет. Школы же на карантин вышли с 3 февраля.