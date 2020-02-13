Скачать
Четверг, 13.02.2020
Снабжение Минобороны: Загороднюк отметил положительную динамику сотрудничества с НАТО
Снабжение Минобороны: Загороднюк отметил положительную динамику сотрудничества с НАТО
Столтенберг: Важно продолжать поддерживать Украину
Столтенберг: Важно продолжать поддерживать Украину
Setanta запустит второй телеканал в Украине
Setanta запустит второй телеканал в Украине
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля

Харьковская полиция пытается поймать местного "лжеминера"

Харьковская полиция пытается поймать местного "лжеминера"
16:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Правоохранители ищут "минера" торговых центров, ж/д и автовокзалов.

Полиция проверила поступившую на почту информацию о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах Харькова (всего 87 объектов), но не нашла никаких взрывных устройств.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Полицейские тщательно осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Зверское издевательство: В Харьковской области задержали девушку, за убийство кота

Информация о происшествии зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы установить и задержать лжеминера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Харьковская область, Минирование зданий, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
05 В Китае выдвинули новую версию распространения коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
С ароматом жаренной курицы: KFC и Crocs выпустили эксклюзивную обувь (Видео)
С ароматом жаренной курицы: KFC и Crocs выпустили эксклюзивную обувь (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь