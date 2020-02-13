Харьковская полиция пытается поймать местного "лжеминера"

Новости Украины:Правоохранители ищут "минера" торговых центров, ж/д и автовокзалов.

Полиция проверила поступившую на почту информацию о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах Харькова (всего 87 объектов), но не нашла никаких взрывных устройств.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Полицейские тщательно осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы установить и задержать лжеминера.