Пенсионерка-контрабандистка: В Украине таможенники задержали женщину (Фото)

Новости Украины:Пенсионерка из Беларуси собиралась провезти через границу более пол тысячи косметических средств, женщина была задержана.

Пенсионерка из Беларуси пыталась через "зеленый коридор" провезти 551 единицу косметических средств немецкой торговой марки с российским дистрибьютором.

Она выбрала для пересечения границы "зеленый коридор", и не задекларировала товары, поэтому их изъяли сотрудники таможни.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы.

"Различные кремы, лаки для ногтей, гели и т.д. немецкой торговой марки Grattol (официальный дистрибьютор - Россия), в целом 551 единица, находились в автомобиле, которым управляла белорусская пенсионерка. Во время прохождения таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Выступовичи", что на украинско-белорусской границе, женщина выбрала "зеленый коридор". Такие действия должны были означать, что дама не перемещает товар, обязательный для декларирования. Однако женщина проигнорировала таможенные правила. В результате косметические средства изъяты", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделение по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Киевской таможни составило протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля).