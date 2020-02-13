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Городок для крымских татар: Владимир Зеленский заявил о новом архитектурном плане

Городок для крымских татар: Владимир Зеленский заявил о новом архитектурном плане
19:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Херсонской области власти собираются построить городок для переселенцев из Крыма.

В Херсонской области планируют построить городок для переселенцев из Крыма, в частности для 500 семей крымских татар. Соответствующие договоренности достигнуты во время встречи с турецким президентом.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в разговоре с представителями президента в АР Крым, передает пресс-служба ОП.

"Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль", – сказал он.

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Зеленский напомнил, что на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с современной инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", – отметил Зеленский.

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Украина, АР Крым, Херсон, Городок, Владимир Зеленский.
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