Главному архитектору Киево-Святошинской РГА сообщили о подозрении

Новости Украины:Прокуратурой сообщено о подозрении главному архитектору Киево-Святошинской РГА.

Прокуратурой сообщено о подозрении главному архитектору Киево-Святошинской районной государственной администрации за внесение заведомо ложных сведений в план территории жилого массива в с.Петровское.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Прокуратурой сообщено о подозрении заведующему сектором градостроительства и архитектуры - главному архитектору Киево-Святошинской районной государственной администрации в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины, то есть в сборке, выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа», - говорится в сообщении.

Установлено, что указанное лицо, находясь в должности начальника отдела градостроительства и архитектуры Киево-Святошинской районной государственной администрации Киевской области, составило и издало задачу о внесении изменений в «Детальный план территории жилого массива в с.Петровское»(в настоящее время - с. Святопетровское), в которое внесло заведомо ложные сведения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном уголовном производстве осуществляется Киево-Святошинской местной прокуратурой.

Досудебное расследование продолжается.