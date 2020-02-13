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Волонтеры в Песках вручили военным ООС 16 квадрокоптеров (Фото)

Волонтеры в Песках вручили военным ООС 16 квадрокоптеров (Фото)
22:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Волонтеры привезли военным ООС в Песках 16 квадрокоптеров.

Южно-украинские волонтеры-атомщики вручили 16 квадрокоптеров украинским военным в зоне проведения ООС, которые были приобретены за благотворительные взносы.

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей ОП ЮУ АЭС.

«Волонтеры Южно-Украинской АЭС передали в подразделения Вооруженных сил Украины 16 квадрокоптеров для разведки и контроля. Приобретение 16-ти квадрокоптеров стоило 280 тысяч грн. Благотворительные взносы делали работники АТГ Южно-Украинской АЭС, фермеры из соседней Семеновки, другие неравнодушные люди», - говорится в сообщении.

У южно-украинских волонтеров уже есть опыт приобретения таких беспилотных летательных аппаратов. В мае прошлого года они откликнулись на информацию из зоны ООС о потребности военных в средствах наблюдения, объявили сбор средств, закупили и отвезли на передовую 19 квадрокоптеров.

Сейчас действовали по той же схеме: волонтеры все время поддерживали связь с военными для консультаций, чтобы среди ассортимента летательных беспилотных аппаратов на украинском рынке выбрать более надежные. Кроме того, квадрокоптеры, которые они приобрели, укомплектованы запасными частями: элементами питания, подвесками и видеокамерами.

 

Вручение 14-ти квадрокоптеров проходило в районе села Пески Донецкой области. 14 подразделений Вооруженных сил Украины получили по одному летательному аппарату.

За двумя разведчики 17-й отдельной Криворожской танковой бригады им. Константина Пестушко приехали лично на Южно-Украинскую АЭС.

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Волонтеры, Донбасс, Пески, Квадрокоптер.
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