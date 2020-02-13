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Миссия ЮНЕСКО оценила состояние Собора Святой Софии и Киево-Печерской лавры

Миссия ЮНЕСКО оценила состояние Собора Святой Софии и Киево-Печерской лавры
22:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Мониторинговая миссия ЮНЕСКО/ИКОМОС оценила состояние Собора Святой Софии и Киево-Печерской лавры.

Мониторинговая миссия ЮНЕСКО/ИКОМОС по результатам нынешнего визита в столицу и оценки состояния сохранения Собора Святой Софии и Киево-Печерской лавры укажет в своем отчете на определенную динамику в этом вопросе.

Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Светлана Фоменко сообщила на брифинге в Укринформе по результатам встречи с экспертами миссии

"Думаю, что в письменном отчете, который мы получим по результатам миссии, и который будет доступен на сайте ЮНЕСКО, мы увидим положительные сдвиги относительно оценки нашей работы”, - сказала Фоменко.

По ее словам, специалисты миссии посетили объекты, где обращали внимание в первую очередь на физическое состояние Собора Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерской лавры, влияние антропогенных и иных факторов на их сохранение. Также они учитывали состояние буферной зоны объектов, визуальность, то есть, те точки, с которых открываются виды и можно увидеть целостность, аутентичность объектов, пейзаж.

“Мы можем констатировать, и это констатировали эксперты, серьезных проблем вокруг объектов и в самих объектах нет”, - добавила заместитель министра.

Она напомнила о том, что в Министерстве культуры, молодежи и спорта утвердили новые буферные зоны в Киеве, в частности объединили зоны Софии Киевской и Киево-Печерской лавры, чтобы лучше защитить, и отправили документы об этом в ЮНЕСКО.

“В июле, когда мы будем представлять и защищать свою позицию перед комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО, у нас будут сильные аргументы в пользу сохранения состояния нашего объекта. К тому времени Министерство культуры молодежи и спорта планирует утвердить историко-архитектурный план города, который должен стать частью общего генерального плана столицы. Мы очень взвешенно подходим к этому вопросу. Конечно, это открытая дискуссия. Мы будем проводить фокус-группы, и в ближайшее время на нашем сайте появится алгоритм того, каким образом мы будем рассматривать этот историко-архитектурный план. Будем опираться на мнение специалистов, научных сотрудников, учитывать мнение жителей города Киева и киевской громады”, - подчеркнула Фоменко.

Она также напомнила о том, что предыдущая миссия ЮНЕСКО/ИКОМОС приезжала в Украину в 2017 году. С тех пор украинские власти работали над устранением определенных недостатков и стабилизацией ситуации вокруг памятников.

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Киев, ЮНЕСКО, Киево-Печерская лавра, Собор Святой Софии.
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