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РФ не разрешает наблюдателям ОБСЕ на границе применять бинокли

РФ не разрешает наблюдателям ОБСЕ на границе применять бинокли
23:15 Чт, 13 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:На Донбассе Россия запрещает сотрудникам ОБСЕ использовать любые инструменты наблюдения.

Россия запрещает наблюдателям миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники.

Внимание на этом акцентировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 13 февраля, в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы ценим тот факт, что глава миссии наблюдателей не уклоняется от предоставления исчерпывающего перечня препятствий в деятельности миссии со стороны российских властей. Наиболее серьезные из них включают ограничения свободы передвижения в пределах пограничного пункта пропуска, запрет использования каких-либо инструментов наблюдения, включая бинокли, оборудование для технического наблюдения и БПЛА, а также так называемые "рекомендации" принимающей страны для наблюдателей не инициировать беседы с прохожими", - заявил Цимбалюк в своем заявлении в ответ на доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дьёрдя Варги.

Он отметил, что Украина решительно осуждает эти ограничения, принятые Россией как принимающей страной относительно наблюдателей миссии ОБСЕ, и призывает к их немедленному снятию.

Глава украинской миссии при ОБСЕ отметил, что вопрос границы между Украиной и РФ на Донбассе и обеспечения независимого международного мониторинга на этом участке продолжает оставаться критически важным для мирного урегулирования конфликта.

Как сообщалось, миссия наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" является отдельной от СММ ОБСЕ в Украине наблюдательной миссией. Она выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, докладывая в своих отчетах о ситуации на этих двух российских пунктах пропуска и передвижении через границу.

При этом российская делегация в ОБСЕ продолжает блокировать расширение мандата этой миссии ОБСЕ на все пропускные пункты вдоль временно оккупированного участка украинско-российской границы, как и улучшение ее обеспечения техническими средствами.

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Россия, ОБСЕ, РФ, Донбасс.
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