В Днепре девушка на внедорожнике въехала в поезд (Видео)

Новости Украины:В Днепре девушка-водитель "Тойота Прадо" влетела в в движущийся поезд.

На улице Яхненковской в Днепре девушка на внедорожнике влетела в движущийся поезд.

Об этом сообщает "Днепр оперативный". По предварительной информации, девушка-водитель "Тойота Прадо" совершала обгон грузового автомобиля, стоявшего на запрещающий сигнал, и не заметила движущийся состав.

В результате столкновения машина получила повреждения. Из-за аварии движение по улице было временно перекрыто. На месте работала полиция. Девушка не пострадала и смогла покинуть место происшествия самостоятельно.

Напоминаем, в селе Петрово Днепровской области 17-летняя девушка вчера родила мальчика и выбросила его в выгребную яму туалета.