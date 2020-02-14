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В Днепре девушка на внедорожнике въехала в поезд (Видео)

В Днепре девушка на внедорожнике въехала в поезд (Видео)
00:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Телеграм

Новости Украины:В Днепре девушка-водитель "Тойота Прадо" влетела в в движущийся поезд.

На улице Яхненковской в Днепре девушка на внедорожнике влетела в движущийся поезд.

Об этом сообщает "Днепр оперативный". По предварительной информации, девушка-водитель "Тойота Прадо" совершала обгон грузового автомобиля, стоявшего на запрещающий сигнал, и не заметила движущийся состав.

В результате столкновения машина получила повреждения. Из-за аварии движение по улице было временно перекрыто. На месте работала полиция. Девушка не пострадала и смогла покинуть место происшествия самостоятельно.

Напоминаем, в селе Петрово Днепровской области 17-летняя девушка вчера родила мальчика и выбросила его в выгребную яму туалета.

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ДТП, Полиция, Днепр, Джип.
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