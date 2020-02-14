В Одессу из Китая прибыл контейнеровоз, который беспокоил медиков

Новости Украины:В порту Одессы встретили судно, которое в конце января вышло из Китая.

Трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM Ural под флагом Мальты, направляющийся из Китая, чей экипаж переболел ОРВИ, прибыл в Одессу. Об этом сообщает "Думская".

"В начале января контейнеровоз вышел из Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Всеобщее внимание к судну приковано из-за того, что 27 января, когда "Урал" стоял в одном из портов Шри-Ланки, у шестерых членов экипажа внезапно поднялась температура", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тогда медики осмотрели моряков и заявили, что у них была обычная ОРВИ и заболевшие уже выздоровели. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса в каждом порту команду все равно тщательно проверяют.

Перед самым заходом контейнеровоза в Одессу Минздрав Украины заявил, что у членов экипажа (среди которых, один украинец) нет подозрения на СОVID-19.

"Принимая во внимание максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания СОVID-19 и учитывая срок 27 дней от выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одессы, а также проверки членов экипажа судна в предыдущих - эпидемическая ситуация на судне является благополучной", - говорится в сообщении Минздрава.

По прибытии судна все члены экипажа пройдут соответствующий температурный скрининг и в случае подозрения будут направлены в специальные медицинские учреждения. Кроме того, будут проведены лабораторные исследования и тест на СОVID-19. Санитарно-карантинные подразделения, работающие в порту, отслеживают курс следования указанного судна и владеют информацией о состоянии здоровья экипажа, заверили в министерстве.