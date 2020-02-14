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В Киеве предотвратили заказное убийство сотрудницы Национальной академии СБУ (Видео)

В Киеве предотвратили заказное убийство сотрудницы Национальной академии СБУ (Видео)
18:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:В Киеве сотрудницу Национальной академии СБУ "заказал" бывший муж.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и предотвратили заказное убийство сотрудницы Национальной академии Службы, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативниками спецслужбы установили, что житель одного из городов Кировоградской области осуществляет поиск киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы Академии Службы. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов", - указано в сообщении.

Так, правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о выполнении "заказа". Отмечается, что жизнь бывшей жены мужчина оценил в $1 тыс.

"Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, средства перечислял через банковские платежные системы. Сотрудники СБ Украины задержали бывшего мужа сразу после перечисления "киллеру" последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградской области", - добавили в ведомстве.

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В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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Киев, СБУ, Убийство.
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