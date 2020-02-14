Насиловал и снимал на видео: В Днепре задержали педофила

В Днепре правоохранители выявили факт изнасилования малолетнего ребенка и распространения видеопродукции порнографического характера.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, 56-летний житель Днепра, который работает музыкальным руководителем одного из детских художественных коллективов города, неоднократно совершал противоправные насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.
Применяя психологическое давление, мужчина насиловал ребенка и совершал видеосъемку порнографического характера с целью дальнейшего сбыта.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.