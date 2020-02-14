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СБУ: На Луганщине обнаружен тайник с противотанковыми минами

СБУ: На Луганщине обнаружен тайник с противотанковыми минами
22:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:СБУ обнаружила на Луганщине тайник с военными противотанковыми минами.

Совместная группа Службы безопасности Украины и подразделений контрдиверсионной борьбы операции Объединенных сил обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения - противотанковыми минами.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что место незаконного хранения оружия было оборудовано в заброшенной постройке в окрестностях Попасной.

”Из тайника сотрудники СБУ изъяли две боевые противотанковые мины ТМ-62М общим весом 14 килограммов тротила”, - говорится в сообщении.

Проверяется информация о возможной причастности боевиков незаконных вооруженных формирований к обустройству тайника. В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Обнаруженные средства поражения были обезврежены взрывотехниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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СБУ, Луганщина, ТМ-62М.
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