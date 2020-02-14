ГБР сообщили о подозрении в сбыте оружия должностному лицу ГСЧС

Новости Украины:Следователи ГБР сообщили о подозрении в сбыте оружия начальнику одного из секторов Главного управления ГСЧС.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили начальнику одного из секторов Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области о подозрении в сбыте огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

”Следствием установлено, что чиновник осуществлял сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В рамках досудебного расследования состоялась контрольная закупка, в ходе которой подполковник ГСЧС продал револьвер системы ”Наган”, стоимостью 15 тысяч гривен, без серийного номера. По заключению экспертизы револьвер оказался переделанным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием”, - отметили в ГБР.

В результате обыска по месту жительства и работы подозреваемого обнаружено и изъято значительное количество стрелкового огнестрельного оружия, боеприпасов, комплектующих частей и мобильные телефоны, которые, предположительно, использовались для связи с ”клиентами”.

Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.

Санкция статьи (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.