Полицейский, который ранил мужчину на Харьковщине, взят под стражу

Новости Украины:Харьковском патрульному сообщили о подозрении из-за ранения мужчины.

Октябрьский районный суд г. Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога одному из командиров рот Управление патрульной полиции в Харьковской области, который открыл стрельбу во время преследования и ранил мужчину.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

В полиции напомнили, что ночью 13 февраля во время преследования автомобиля ”Subaru Forester” патрульный трижды выстрелил в автомобиль, в результате чего был ранен гражданин - он получил два огнестрельных ранения.

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сегодня работнику патрульной полиции было сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В то же время, в прокуратуре отметили, что проверяется факт наезда преследуемого автомобиля ”Subaru Forester” на указанного работника патрульной полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).