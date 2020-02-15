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Во Львове дома хотят украсить изображениями известных личностей

Во Львове дома хотят украсить изображениями известных личностей
05:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: city-adm.lviv.ua

Новости Украины:Несколько известных львовян будут изображены на домах Львова.

Во Львове шесть домов планируют украсить изображениями известных личностей, которые жили в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Первыми выбрали шесть личностей, которые будут изображены на домах шести районов Львова, где они жили, творили и работали: Елена Степанив, Юрий Вербицкий, Василий Слипак, Захер Мазох, Борис Возницкий и Дебора Фогель", – говорится в сообщении.

Предварительные эскизы таких изображений и дома, на которых будут размещены муралы, можно увидеть по ссылке.

По словам руководительницы управления культуры Львовского горсовета Кристины Береговской, первую стенопись планируют открыть уже в апреле. В общем создавать муралы планируют на фасадах новых домов или на уже существующих зданиях, требующих эстетического улучшения.

Городской голова Львова Андрей Садовый предложил делать также подписи об изображенных людях и QR-код для тех, кто хотел бы сразу на месте прочитать об известных людях подробную информацию.

Он считает целесообразным размещать на стенах также репродукции картин. А к созданию монументальных произведений, убежден городской голова, нужно привлекать меценатов.

"Есть очень много компаний и состоятельных людей, которые имеют уважение к таким художественным идеям. Надо предлагать им приобщаться к этому, становиться партнерами города в рамках программы "Львов-2020: Фокус на культуру". Профинансировать это за счет города легко, но лучше сделать это при софинансировании меценатов. Нам нужно установить определенный стандарт, чтобы при строительстве нового жилья максимально привлекались люди искусства", – отметил Садовый.

Сейчас финансирование работ будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в городском бюджете. Львова на реализацию мероприятий программы "Львов-2020: Фокус на культуру" в рамках проекта "Гении из микрорайонов: шесть районов, шесть муралов, шесть личностей".

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Львов, ОГА, Кристина Береговская.
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