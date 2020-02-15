В Киеве назвали количество новорожденных в день влюбленных

Новости Украины:В КГГА сообщили, что в день влюбленных в столице родилось 90 детей.

В Киеве в День влюбленных, 14 февраля, родилось 90 детей, большинство из них мальчики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Так, по информации КГГА, в Киеве 14 февраля родилось 90 детей, среди них 52 мальчика и 38 девочек.

Как сообщалось ранее, 14 февраля, во многих странах мира влюбленные отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных.

В Украине в этот день планировали пожениться около 2000 пар.

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