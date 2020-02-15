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Задержание украинского судна в Азовском море: комментарий ГПСУ

Задержание украинского судна в Азовском море: комментарий ГПСУ
16:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Госпогранслужба Украины выясняет обстоятельства задержания российскими пограничниками судна с украинцами в Азовском море.

Государственная пограничная служба Украины выясняет обстоятельства задержании в Азовском море ФСБ РФ маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту, сообщил спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы видели эту информацию, сейчас проводим более детальную проверку, чтобы установить все обстоятельства этого, и установить личности тех людей, которые были на этой лодке. Предварительно могу сказать, что факт подтверждается. К сожалению, на данный момент "малая навигация" еще не началась, и не исключено, что это судно или корабль, или катер вышел за места базирования", - сказал Демченко.

Он добавил, что сложность ситуации в Азовском море в том, что это внутренние воды двух стран. "Обстоятельства мы сейчас выясняем, и то, откуда именно вышел катер. Предварительно нам известны фамилии тех, кто там мог быть, все детали вы выясняем", - отметил спикер Госпогранслужбы Украины.

В Азовском море ФСБ задержала украинских рыбаков

Ранее пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщила о задержании маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.

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Азовское море, ФСБ, Оккупированный Крым, Андрей Демченко.
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