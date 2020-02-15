Скачать
Суббота, 15.02.2020
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
Глава ОБСЕ о Минских соглашениях: Не идеальны, но лучше ничего нет
Глава ОБСЕ о Минских соглашениях: Не идеальны, но лучше ничего нет
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)

Подозреваемых в убийстве пластического хирурга в Киеве арестовали на 2 месяца

Подозреваемых в убийстве пластического хирурга в Киеве арестовали на 2 месяца
22:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве пластического хирурга в Киеве.

Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которых подозревают в убийстве пластического хирурга в Киеве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 Шевченковским районным судом столицы избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которых подозревают в убийстве врача-хирурга на ул. Саксаганского в Киеве", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 2 февраля Отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что столичные правоохранители разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину в центре города. "В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся", - информировали в столичном главке.

Полицейские установили личность погибшего, это - киевлянин, 1977 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным украинских СМИ, погибший - Андрей Сотник, работал руководителем в "DMK Ukraine". На сайте компании указано, что Сотник - кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург. На странице Сотника в Facebook указано, что он - уроженец Донецка.

14 февраля сотрудники ГУ Нацполиции Украины задержали двоих подозреваемых в убийстве столичного пластического хирурга, застреленного в центре Киева вечером 2 февраля. Один из них, иностранный гражданин, был задержан в аэропорту Одессы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

Позже пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что второй подозреваемый был задержан в столице.

15 февраля правоохранители сообщили о подозрении двум лицам, задержанным полицией 14 февраля в связи с причастностью к убийству пластического хирурга в центре Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Задержанному в Одессе мужчине - гражданину Кыргызской Республики, 1982 г.р., который, по версии следствия, непосредственно совершил убийство, сообщено о подозрении по п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сообщнику, который доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщается о подозрении по п.6, 11, 12 ч. 2 ст.115 и ч.3 ст.358 УК Украины", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Суд, Пластический хирург.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
03 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
04 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Китая о коронавирусе: В этой битве Ухань сражается в одиночку
Глава МИД Китая о коронавирусе: Ухань, как линия фронта
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
В аэропорту ”Одесса” задержана крупная партия &quot;брендовых&quot; товаров
В Одессе задержана крупная партия "брендовых" товаров
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь