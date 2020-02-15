В аэропорту ”Одесса” задержана крупная партия "брендовых" товаров

Новости Украины:В одесском аэропорту задержана крупная партия "брендовых" вещей.

В международном аэропорту ”Одесса” правоохранители пресекли незаконное перемещение из Стамбула (Турция) 6,5 тыс. единиц товаров известных брендов, в том числе, Nike, Adidas, Reebok и другие.

Как сообщили в Одесской таможне, несколько пассажиров авиарейса, прибывшего в Одессу из Стамбула, имели внешне похожий багаж.

”При осмотре оказалось, что в чемоданах находится одежда и обувь, маркированные известными торговыми марками – Nike, Adidas, Reebok, Balenciaga, Calvin Klein, Armani, Tommy Hilfiger, Diesel и т.д.”, - сообщили в ведомстве.

Предполагается, что изъятое – это коммерческая партия товара, ”разбитая” на отдельные сумки, чтобы незаконно воспользоваться налоговыми льготами для товаров стоимостью до 1 тыс. евро, которые ввозятся в Украину воздушным сообщением.

Сейчас товар задержан и размещен на складе таможни, его стоимость определит товароведческая экспертиза.

Также устанавливается, является ли товар контрафактом.