На Львовщине в электричке мужчина устроил драку с пассажирами, а затем избил полицейского

Новости Украины:На Львовщине мужчина жестко избил полицейского в электричке.

На Львовщине правоохранители задержали мужчину, который избил пассажира поезда и напал на полицейского.

Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.

В Николаевское отделение полиции 14 февраля около 18.00 поступило сообщение о том, что в электричке «Львов– Стрый» мужчина ведет себя агрессивно и находится в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные и следователи прибыли на железнодорожную станцию «Розвадив», прекратили правонарушение и доставили 41-летнего жителя Стрыйского района в больницу на экспертизы. По предварительной информации, мужчина конфликтовал в вагоне поезда с другими пассажирами, а также нанес телесные повреждения 32-летнему жителю Стрыйского района.

Находясь в приемной больницы, мужчина и дальше вел себя неадекватно, на замечания правоохранителей не реагировал и нанес капитану полиции телесные повреждения, ударив его кулаком в лицо. Копа госпитализирован с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом спинки носа, сотрясение головного мозга. Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По этим фактам следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкциями статей правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.