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Китайцев, строящих объездную дорогу в Житомире, изолируют

Китайцев, строящих объездную дорогу в Житомире, изолируют
01:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Китайская компания, которая строит объездную автодорогу в Житомире, направит своих работников на карантин.

Работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин, чтобы предотвратить угрозу вспышки коронавируса.

Такая информация была обнародована на заседании временной эпидемиологической комиссии, сообщает Житомирская ОГА.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда за рубеж, около 40 работников из КНР работало на объекте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации Управления ГМС в Житомирской области, 13 февраля прибыл один сотрудник, которого осмотрели медики. Руководство компании, строящей дорогу, приняло решение – изолировать его на 14 дней. Также будут изолировать остальных сотрудников, которые приедут из Китая. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики.

"На уровне государства и области принимаются все возможные меры, способствующие полноценной защите населения. Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов", - отметил в Facebook председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Реконструкцию международной трассы М-06 Киев - Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево и Ужгород) в Житомирской области проводит с 2018 года подрядная организация Sinohydro Corporation Limited (КНР).

Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом COVID-19.

За последние сутки количество жителей КНР, зараженных коронавирусом возросло до 66 тыс. 492. От вызванной им пневмонии уже умерли 1523 человека.

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Китай, Житомир, Карантин, Коронавирус.
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