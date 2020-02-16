На Донетчине мужчина угрожал взорвать женщину с ребенком

Новости Украины:На Донетчине задержали мужчину, который хотел взорвать гранатой девушку с ребенком.

Правоохранители Донецкой области задержали мужчину, который взял в заложники женщину с несовершеннолетней девушкой и угрожал взорвать их гранатой.

Об этом сообщают в Нацполиции.

"В Краматорске злоумышленник, отсоединив чеку от гранаты, с угрозами заперся в квартире своей знакомой. В заложниках оказалась и ее 16-летняя дочь. Во время спецоперации полиция спасла семью. Нападавшего задержали, граната изъята. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается злоумышленником оказался житель Бахмутского района, который поссорился со своей знакомой и решил выяснить отношения с помощью гранаты.

По данному факту открыто два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) УК.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.